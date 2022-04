Sjezd KDU-ČSL odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu

Sjezd KDU-ČSL, který se o víkendu koná v Ostravě, usnesením odmítl nevyprovokovanou ruskou invazi na Ukrajinu, odsoudil ruské válečné zločiny a shodl se na plné podpoře Ukrajiny i jejího co nejrychlejšího vstupu do Evropské unie. Lidovci také například uložili ministrům KDU-ČSL, aby ve vládě prosazovali urychlení růstu obranných výdajů na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) nejpozději v roce 2024.

Členové strany poděkovali všem českým občanům, kteří se jakkoli zapojili do pomoci válkou postiženým občanům Ukrajiny. Sjezd též vyjádřil podporu začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do škol a zapojení ukrajinských zdravotníků do českého zdravotního systému.