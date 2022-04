Skanzen v Zubrnicích na Ústecku ožil po dvou letech velikonočním jarmarkem

Skanzen v Zubrnicích nedaleko Ústí nad Labem ožil po vynucené dvouleté přestávce kvůli pandemii covidu-19 velikonočním jarmarkem. Navzdory chladnému počasí se vydalo do vesničky v Českém středohoří mnoho návštěvníků, a to i ze sousedního Německa. Kochat se mohli kraslicemi, proutěnými věnci, slaměnými zajíci. Ve světnicích voněl mazanec a buchty a na dvoře klobása. "Jsme velmi rádi, že se akce může po dvou letech konat. Už únorový masopust ukázal, že lidem tento druh zábavy a trávení volného času chybí. Přišlo tehdy víc návštěvníků, než chodívalo před covidem," řekla ČTK ředitelka skanzenu Věra Kmoníčková. Na masopust dorazilo tisíc lidí, podle zaparkovaných automobilů a fronty u poklady by jich o tomto velikonočním víkendu v Zubrnicích mohlo být ještě více.