Skanzen Veselý Kopec zahájil sezonu úspěšným velikonočním programem

Zhruba 14.500 návštěvníků zavítalo od pátku do pondělí na velikonoční program do muzea v přírodě Veselý Kopec na Chrudimsku. Skanzen, který je nejnavštěvovanější památkou v Pardubickém kraji, současně velikonočním programem zahájil jubilejní 50. návštěvnickou sezonu. "Přes předpověď chladného počasí se lidé od návštěvy odradit nenechali a přišli. Je to pěkný start do sezony," řekla ČTK ředitelka muzea Magda Křivanová.

Velikonoční program pořádá skanzen od poloviny 80. let 20. století a spolu s červencovým veselokopeckým jarmarkem a vánočním programem patří k návštěvnickým vrcholům sezony. Velikonoční akce se však nekoná každý rok. Když připadnou Velikonoce na březen, skanzen má ještě zavřeno. V minulých dvou letech se dubnový velikonoční program nekonal, a to kvůli covidovým uzávěrám.

Lidé si letos mohli prohlédnout interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů. "Dozvěděli se například to, proč se na Zelený čtvrtek peklo pečivo zvané jidáše, jaké byly tradiční způsoby zdobení kraslic na Horácku, nebo co lidé žijící před 100 lety jedli na Boží hod velikonoční," uvedla Křivanová.