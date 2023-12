Skauti dnes rozvezou betlémské světlo po republice

Skautští kurýři dnes rozvezou vlaky po republice betlémské světlo, které před týdnem přivezli ve dvou lucernách z rakouského Lince. Světlo převezmou ve stanicích místní skauti nebo jiní dobrovolníci, kteří pak budou dál šířit plamínek i tam, kam koleje nevedou. Na mnoha místech a akcích si lidé až do Štědrého dne budou moci připálit svíčky ve sklenicích, petrolejky či lucerničky a světlo zažehnuté v Kristově rodišti si odnést do svých domovů jako novodobý symbol vánočních svátků. Lidé si mohou přijít pro betlémské světlo do kostelů, skautských kluboven, komunitních center či knihoven, na vlaková nádraží, radnice a další veřejná místa.

Tradice betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku pokoje, přátelství a míru.