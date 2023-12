Skauti připomenou 85 let od prvního příběhu slavného klubu Rychlé šípy

Skautská nadace Jaroslava Foglara připomene 85 let od prvního dílu Rychlých šípů reedicí prvního souborného vydání jejich příběhů z roku 1940. Úvodní díl komiksu Rychlé šípy vyšel 17. prosince 1938 v časopisu Mladý hlasatel. Autorem byl spisovatel Jaroslav Foglar, osobitý vzhled mu vtiskl ilustrátor Jan Fischer. Skautská nadace k tomuto výročí připravila také aktivity pro rodiny s dětmi a krátký animovaný spot. Místo dárku k narozeninám mohou zájemci přispět do sbírky, z jejíhož výtěžku nadace vydá Foglarovo dílo Záhada hlavolamu v ukrajinštině. ČTK o tom za organizátory informoval Jiří Sedlák. "Zveme všechny fanoušky Rychlých šípů, aby přišli na hochy zavzpomínat ke Šmejkalovic ohradě, která bude instalována na Kampě před Skautským institutem v Rybárně. Rádi bychom veřejnosti nabídli místo, kam mohou napsat své vzkazy a narozeninová přání. Ohradu budeme instalovat 16. prosince dopoledne, vzkazy bude možné na místě psát až do nedělního večera. Následně je možné v kavárně Rybárny zakoupit mapu k rodinné hře Stínadelská tajemství, vyrazit do uliček Malé Strany a nechat se vtáhnout do minulosti Stínadel," uvedl Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. První souborné vydání Rychlých šípů vyšlo v nakladatelství Melantrich koncem roku 1940 a včetně následných dotisků dosáhlo nákladu 180.000 kusů. Současný reprint se toto původní vydání snaží co nejvíce napodobit, včetně použitého papíru.