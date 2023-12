Skauti přivezou z Rakouska do Česka tzv. betlémské světlo

Skauti přivezou večer z Rakouska do Česka takzvané betlémské světlo, které budou o týden později rozvážet vlaky do celé republiky. Betlémské světlo letos skauti do České republiky dopraví z Lince, kde ho rakouští skauti předají delegacím z celé Evropy. V neděli jej pak skauti donesou do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla.

"Kvůli situaci na Blízkém východě tentokrát neletěla delegace z Rakouska do Izraele, ale světlo v Chrámu Narození Páně v Betlémě zapálila místní dívka Pillar Jarayseh. Poté bylo dovezeno do Ammánu, odkud putovalo letecky do Rakouska," popsali skauti na sociální síti X.

Betlémské světlo je jedním z novodobých symbolů Vánoc, který vznikl v roce 1986 v Rakousku.