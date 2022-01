Skladatel Tomáš Kympl potřetí zvítězil v britské hudební soutěži

Skladatel Tomáš Kympl potřetí zvítězil v britské mezinárodní hudební soutěži The UK Songwriting Contest (UKSC). Uspěl v kategorii EDM (elektronická a taneční hudba) se skladbou Wifi, která je součástí jeho aktuálního alba Kernel Panic. V roce 2015 Kympl získal nejvyšší ocenění v kategorii Open se skladbou Ave Maria, o rok později uspěl v kategorii Instrumental s kompozicí New York.

UKSC ročník 2021 měl čtyři kola a bylo do něj přihlášeno téměř 10.000 skladeb od autorů z 84 zemím. "Z letošního úspěchu mám ohromnou radost nejen proto, že je to do třetice, ale hlavně kvůli nahrávce samotné. Vyzkoušel jsem si žánr, který mě dlouho lákal a těší mě, že to byla správná volba," řekl ČTK Kympl.