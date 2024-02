Sklárna v Květné slavnostně spustila ruční výrobu skla pod novým majitelem

Sklárna v Květné, která je součástí obce Strání na Uherskohradišťsku, slavnostně spustila ruční výrobu skla pod novým majitelem. Bývalý vlastník ji kvůli vysokým cenám energií plánoval zastavit a propustit většinu zaměstnanců. Díky změně majetkové struktury se tak nestalo. Novým majoritním vlastníkem podniku se před několika dny stal český průmyslový a realitní holding AF Group. Částečný podíl ve sklárně má nově i společnost MHS Partners. "S novým majitelem se mění to, že se nám otevírají další dveře, nové možnosti, nová výroba k novým trhům. A budeme pokračovat a zlepšovat naši výrobu do budoucna," uvedl generální ředitel sklárny Marek Mikláš. Vedení sklárny podle něj nyní usiluje o dodávky energií za příznivějších podmínek, než tomu bylo v minulých letech. Přibližně 90 procent výrobků sklárny směřuje do zahraničí. Podnik je vyváží do desítek zemí světa. Sklo dodává na trh pod značkou Květná 1794.