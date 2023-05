Skleněné Kunratické Jezulátko Jiřího Pačinka požehnal kardinál Duka

Skleněné Kunratické Jezulátko Jiřího Pačinka požehnal v Kunraticích u Cvikova kardinál Dominik Duka. Křišťálová plastika bude zdobit boční oltář sv. Josefa v Křišťálovém chrámu v této obci, řekl při té příležitosti manažer sklárny David Sobotka. Nejde o první takovou plastiku z dílny známého skláře, už před více než dvěma lety věnoval podobnou skleněnou sošku Litomyšli, kde je v piaristickém kostele Nalezení svatého Kříže.

Jezulátko se "narodilo" během několika hodin loni na Štědrý den. "To v Litomyšli je podobné, ale je do zelena, to naše je hezčí, protože jsem zase o něco šikovnější, tak je propracovanější. Má růžovo-purpurové šaty, použili jsme tam ještě slídu, která mu dodává třpyt," doplnil Pačinek. Zhruba 35 centimetrů vysokou sošku tvořil takzvaně z volné ruky. Soška je volnou Pačinkovou interpretací Pražského jezulátka ze 16. století. Není první sakrální plastikou, kterou skláři společnosti Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova v posledních letech vytvořili.