Skleníky v Květné zahradě v Kroměříži opět zdobí desítky rozkvetlých kamélií

Skleníky v Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, po roce opět zdobí desítky rozkvetlých kamélií. Od soboty si je budou moci návštěvníci prohlédnout díky tradiční výstavě. Letos je tematicky propojena s vůněmi a obdobím secese na přelomu 19. a 20. století. Téma výstavy je každý rok jiné, řekl ČTK kastelán zahrady Zdeněk Novák. "Kamélie obecně nevoní, ale některé voní. My tady máme jednoho zástupce minimálně, je to kamélie sasankovitá, která voní, takovou jakoby lehce kořeněnou vůní. Vůně, která se line celou galerií, je vytvořena různými parfémy, ve kterých jsou obsaženy kamélie," řekl kastelán. Návštěvníci si tedy kromě kamélie sasankovité budou moci přivonět i ke skleněným nádobkám s parfémy a dále k mýdlům nebo k aranžmá z řezaných květin. Nejstarší kamélie ve sklenících jsou přes 100 let staré. Základ kroměřížské sbírky tvoří soubor přibližně 40 původních kamélií, některé z nich dosahují výšky čtyř až pěti metrů. Ve Velkém skleníku zahradníci vytvořili botanickou galerii, jejíž součástí jsou nejen kamélie, ale i palmy a další rostliny.