Sklizeň ovoce bude podle ovocnářů nejvyšší od roku 2018

Sklizeň ovoce zřejmě letos meziročně vzroste o 17 procent na více než 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějšího odhadu ovocnářů. Podle nich bude letošní úroda nejvyšší od roku 2018. Výrazný nárůst oproti loňsku pozorují třešní a švestek, sklizeň stoupla i u jablek a hrušek. Na ceny v obchodech ale nemá úroda zásadní vliv. Do Česka se totiž víc než polovina ovoce dováží a rozhodující je tak cena na evropském trhu. Ovocnáři zároveň upozorňují na dlouhodobý úbytek sadů v Česku. Od roku 2011 se jejich plocha snížila o skoro 30 procent. Podle pěstitelů to souvisí s tím, že jsou výnosy z pěstování ovoce nízké.