Sklizeň ovoce loni klesla o 26 procent, jablek bylo nejméně od roku 2011

Sklizeň ovoce v České republice loni meziročně klesla o 26 procent na podprůměrných 121.946 tun. Byla to nejnižší úroda od roku 2017, tedy za posledních šest let. Výrazný meziroční propad o 27 procent byl u jabloní, jejichž úroda 100.604 tun byla nejnižší za posledních 12 let. Velké poklesy byly u meruněk, broskví, švestek a višní. Vyplývá to z bilance sklizně, kterou dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

"Loňský rok nepřál peckovinám. Mrazy významně poškodily výsadby meruněk a také broskví, jejichž pěstování v Česku končí. Úrodu švestek zejména srazilo vlhké a studené počasí v době květu," komentoval sklizeň na dnešních Ovocnářských dnech v Hradci Králové předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Proti průměru sklizní předchozích pěti let byla loňská úroda nižší o 18 procent.

Zhruba z poloviny se na poklesu sklizně v porovnání s dlouhodobým průměrem podle Ludvíka odrazilo meziroční snížení ploch sadů o více než osm procent. Představovalo to úbytek milionu stromů a keřů. Sadaři ke kácení přistoupili kvůli nízkým výkupním cenám ovoce a dlouhodobé ztrátovosti pěstování.