Škoda Auto loni zvýšila zisk o 48 procent na 22,4 miliardy korun

Automobilka Škoda Auto loni zvýšila zisk o 48 procent na skoro 22 a půl miliardy korun. Vyplývá to z hospodářských výsledků, které automobilka zveřejnila. Za zvýšením ziskovosti stojí zaměření na prodej vozů s vyšší marží. Tržby se loni Škodě auto snížily, v porovnání s rokem 2020, o 0,4 procenta na 423 a půl miliardy korun. Škoda Auto loni po celém světě dodala skoro 880 tisíc aut. Je to asi o 13 procent méně než o rok dřív. Asi polovina vozů mířila do západní Evropy. Nejvíc se opět prodával model Octavia, zájem byl i o SUV modely Kamiq a Karoq. Výrobu nových aut loni ovlivnila pandemie koronaviru a související nedostatek čipů. Zvýšení prodeje si firma slibuje od nového designu vozů označovaného jako Modern Solid. Škoda Auto má v Česku tři výrobní závody. Další továrny jsou na Slovensku, v Číně a v Indii. Výrobu v Rusku automobilka nedávno zastavila kvůli ruské agresi na Ukrajině. Tuzemská automobilka Hyundai zveřejní své hospodářské výsledky za loňský rok v červnu.