Škoda Auto: Nedostatek čipů výrazně zatíží čtvrté čtvrtletí

Nedostatek čipů a s tím spojené výrazné omezení výroby v automobilce Škoda Auto významně zatíží čtvrté čtvrtletí. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Firma reaguje zvýšenou nákladovou kázní a zavedením rozsáhlého programu na zvyšování efektivity. Automobilka Škoda Auto v období od ledna do září téměř zdvojnásobila provozní zisk na 900 milionů eur (zhruba 23 miliard Kč) ze 469 milionů eur před rokem. K růstu provozního zisku přispěl příznivý vývoj měnových kurzů a marží. "Nedostatek polovodičů a omezená dostupnost dílů v důsledku úzkých míst v dodavatelských řetězcích v automobilovém průmyslu představují od třetího čtvrtletí tvrdý úder pro dosavadní silný růstový kurz společnosti Škoda Auto. I přes přetrvávající poptávku po našich vozech a vysoký stav objednávek musíme naši výrobu omezit," uvedl člen představenstva Christian Schenk. Z důvodu nedostatku polovodičů česká automobilka svou výrobu výrazně omezí i v příštích týdnech. Firma očekává, že do konce letošního roku kvůli nedostatku dílů vyrobí zhruba o 250.000 vozů méně.