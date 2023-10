Škoda Auto otevřela v Indii centrum pro export aut do Vietnamu

Škoda Auto otevřela v indické Púně centrum pro expedici částí vozů do Vietnamu, kde nedávno zahájila prodej svých aut. Centrum se rozkládá na ploše přes 16.000 metrů čtverečních a bude sloužit k přípravě modelů Kushaq a Slavia na plně rozložené montážní sady (CKD) před exportem do Vietnamu. Konečnou montáž vozů z rozložených sad a jejich dodání na vietnamský trh zajišťuje lokální partner Škody, firma TC Group. Mladoboleslavská automobilka to uvedla v tiskové zprávě. Z nového logistického centra se budou díly přepravovat do Vietnamu přes přístav v Bombaji. Finální montáž a příprava pro prodejní síť se bude odehrávat ve vietnamské provincii Quang Ninh v závodě TC Group. Nová výrobní linka ve Vietnamu je ve výstavbě a její uvedení do provozu se očekává v první polovině příštího roku. Škoda vstoupila na vietnamský trh letos v září.