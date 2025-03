Škoda Auto plánuje do roku 2030 vyrábět víc hybridních a elektrických modelů, reaguje na nařízení EU

Škoda Auto plánuje do roku 2030 představit některá auta v hybridní verzi. Konkrétně půjde o menší modely Fabia, Scala a Kamiq. Řekl to předseda představenstva Klaus Zellmer. Firma chce zároveň uvést na trh nové elektrické modely. Příští rok to bude sedmimístný rodinný elektromobil. Automobilka dál chystá městský vůz Epiq a taky elektrického nástupce Škody Octavia. Rozšířením nabídky hybridních a elektrických vozů chce Škoda reagovat na zpřísnění pravidel pro průměrné emise. Za jejich nesplnění hrozí od Evropské unie vysoké sankce.