Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto v listopadu zvýšila celosvětový odbyt meziročně o 0,6 procenta na 59.400 vozů. Znamená to nejslabší nárůst ze skupiny Volkswagen u automobilů určených pro masový trh. Ukazují to záznamy které zveřejnil mateřský koncern Volkswagen. Od ledna do konce listopadu pak odbyt vozů Škoda činí 664.800. To je meziroční pokles o 17,6 procenta.