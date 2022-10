Škoda Auto za tři čtvrtletí zvýšila výrobu o 12 procent

Škoda Auto vyrobila ve svých závodech za tři čtvrtletí 647.200 aut, což je o 11,9 procenta více než loni. Údaj nezahrnuje výrobu v partnerských závodech v Číně, Německu a na Slovensku. Odbyt směrem k prodejcům stoupl o 8,3 procenta na 645.500 vozů. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Dodávky koncovým zákazníkům klesly o 22,3 procenta na 544.500 vozů. Důvodem meziročního poklesu je přetrvávající napjatá situace v zásobování kvůli událostem ve světě. Na výsledek měla vliv válka na Ukrajině, výrazný nárůst cen surovin a energií, přetrvávající nedostatek polovodičů a nestabilní dodavatelské řetězce. "Poptávka po modelech Škoda zůstává vysoká. Děláme proto vše, co je v našich silách, abychom co nejdříve zpracovali nevyřízené objednávky. Vedle toho chceme pokračovat v úspěšném růstovém kurzu na indickém trhu. Dodávky našich vozů zde již převýšily odbyt za celý loňský rok," uvedl člen představenstva odpovědný za prodej a marketing Martin Jahn. Mateřský Volkswagen minulý týden uvedl, že Škodě za letošních devět měsíců klesl provozní zisk o 4,9 procenta na 856 milionů eur, tedy asi 21 miliard korun. Vzhledem k vysokému množství nevyřízených objednávek a zvýšení počtu dodaných vozů na důležitém růstovém trhu v Indii o 186,9 procenta očekává Škoda pozitivní provozní výsledek i za celý rok.