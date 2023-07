Škoda Auto zvýšila v pololetí investice o 64 procent na osm miliard korun

Automobilka Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí investice o 64 procent na 329 milionů eur, tedy necelých osm miliard Kč. Firma pokračovala v investicích do vývoje nových vozů, dále do elektromobility a rovněž do infrastruktury a výrobních kapacit závodů. Oznámili to dnes zástupci automobilky. Investice směřovaly do vývoje nové generace vozů Superb a Kodiaq, které Škoda představí v druhé polovině letošního roku a také do modernizace modelů Scala a Kamiq, které odtajní 1. srpna. Firma postupně rozšiřuje nabídku automobilů zahrnujících elektrické, plug-in hybridní i účinné spalovací vozy. Během příštích let automobilka uvede šest nových elektromobilů z různých segmentů trhu. Prvním z nich bude plně elektrické kompaktní SUV Elroq, které se představí příští rok. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi Škoda letos překonala hranici 500.000 vyrobených bateriových systémů, které se využívají v elektricky poháněných vozech značek Škoda, Volkswagen, Audi a Seat. Škoda dodala od ledna do června po celém světě 432.200 vozů, což představuje nárůst o 19,9 procenta.