Škoda: Do roku 2025 se počet dobíjecích bodů pro elektromobily ztrojnásobí

-V roce 2025 by mělo v Česku fungovat okolo 6000 dobíjecích míst pro elektromobily, což je trojnásobek současného počtu. Počet veřejných rychlonabíječek stoupne ze zhruba padesáti na 800. Na veletrhu e-Salon to uvedl ředitel českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček. "Na jeden dobíjecí bod tak připadají zhruba čtyři čisté elektromobily, kterých je v tuzemsku registrovaných okolo 8500, což je skoro nejlepší poměr v Evropě. Jde o to, že s rostoucím počtem elektromobilů musí růst i počet dobíjecích bodů," uvedl Maláček. Škoda nedávno podepsala memorandum s ministerstvy dopravy a průmyslu a správci infrastruktury o spolupráci při budování dobíjecích míst. Zhruba třetina z nich by měla vznikat na pozemcích státu, například u nádraží nebo u silničních tahů. V roce 2030 se podle Maláčka bude počet dobíjecích míst počítat v desítkách tisíc.