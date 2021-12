Škoda investuje přes 2 miliardy do přestavby teplárny, bude spalovat biomasu

Automobilka Škoda Auto investuje v přepočtu přes dvě miliardy korun do přestavby své teplárny Ško-Energo. Ta zásobuje výrobní závod, ale i domácnosti a další firmy v Mladé Boleslavi. Teplárna bude spalovat pouze biomasu, aktuálně využívá zhruba ze 70 procent uhlí. Přestavěná teplárna by měla začít fungovat do konce roku 2025. Automobilka také chce výrazně proměnit své modelové portfolio - do roku 2030 mají aspoň jeho polovinu tvořit elektromobily. Škoda Auto do stejného roku uvede na trh nejméně další tři elektrické vozy.