Škoda Transportation investuje 6 miliard, letos chce nabrat tisíc lidí

Skupina Škoda Transportation, výrobce vlaků, lokomotiv, tramvají, trolejbusů, autobusů a vozů metra, bude kvůli výraznému růstu nových zakázek investovat do roku 2023 šest miliard korun. Peníze půjdou zejména do rozšíření výrobních kapacit v Plzni, Ostravě a Šumperku, ale také do vývoje nových produktů. Skupina chce letos přijmout přes 1000 zaměstnanců. Loni posílila o více než 600 na současných 5500 lidí. ČTK to řekl prezident plzeňské skupiny Petr Brzezina. Největší středoevropský výrobce kolejových vozidel má díky novým zakázkám zásobu práce zhruba na čtyři roky v celkové hodnotě kolem 80 miliard korun.