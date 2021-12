Školákům začaly vánoční prázdniny, potrvají do 2. ledna

Ode dneška až do 2. ledna mají žáci a studenti vánoční prázdniny. Některé školy jim je prodloužily už od pondělí vyhlášením ředitelského volna, a to kvůli zpomalení šíření koronaviru. Po návratu do lavic čeká žáky i zaměstnance škol antigenní testování. V prvních dvou lednových týdnech se budou testovat každé pondělí a čtvrtek. A to včetně těch očkovaných a po nemoci. Vláda o tom rozhodla, aby mohla sledovat šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron.