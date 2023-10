Školské odbory mluví kvůli rozpočtu na příští rok o možné stávce

Školské odbory mluví o možné stávce kvůli podle nich nedostatečnému rozpočtu na regionální školství na příští rok. Jde zejména o výdělky nepedagogických pracovníků. "Opravdu už nastává doba, kdy jsme asi před stávkou," uvedla dnes místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová. Konkrétní termín ani podobu protestu ale nesdělila.

Školské odbory ale upozorňují na to, že objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků má klesnout o dvě procenta jako v téměř celé státní sféře. Jde například o kuchaře, hospodáře a ekonomy škol a o IT pracovníky. "Nechceme, aby nepedagogickým pracovníkům klesaly platy, zdůraznila Seidlová. Při současné podobě návrh rozpočtu toho lze dosáhnout podle odborů jen tím, že ředitelé škol budou muset sáhnout do peněz určených na učitelské platy.