Skončila betonáž oblouku nového mostu přes Orlík, oblouk je největší v ČR

Stavbaři dokončili betonáž oblouku nového železničního mostu přes Orlík u Červené nad Vltavou na Písecku. Vznikl tak největší železobetonový oblouk v Česku, s rozpětím 156 metrů překonává o šest metrů nedaleký Podolský most. Nový most bude ve zkušebním provozu od podzimu příštího roku, hotový bude v létě 2025. Vyplývá to z tiskové zprávy firmy Metrostav. Nový most dlouhý 316 metrů nahradí starý, po němž už nemůžou jezdit některé vlaky.

"Tak složitou betonáž jsem ještě nedělal," řekl stavbyvedoucí Roman Šimáček ze společnosti TBR Metrostav. Na stavbu použijí firmy téměř 8000 metrů krychlových betonu a přes 1100 tun výztuže. Oblouk nového mostu je dutý a průchodný, což v budoucnu ocení správce mostu při revizních prohlídkách, uvedla firma Metrostav.