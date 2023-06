Skopeček: Úspory v rozpočtu na letošek musí být vyšší než 20 miliard Kč

Úspory v rozpočtu na letošní rok budou muset být vyšší než 20 miliard korun. Uvedl na CNN Prima News místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Zopakoval, že pokud by žádné úspory nepřišly, činil by deficit na konci roku 400 miliard Kč. Plnění rozpočtu se podle něj ve druhém pololetí bude vyvíjet lépe než v prvním. Schválený rozpočet počítá za celý rok se schodkem 295 miliard korun.

Skopeček míní, že úspory budou muset být ve všech resortech, aby se neopakoval boj mezi jednotlivými ministerstvy. Také by se podle něj mělo zamezit předčasné medializaci jednotlivých kroků. "Ministr financí na úsporách už intenzivně pracuje. Jediné, co vláda nechce, je to, aby se přes média řešilo, v jaké kapitole úspora bude," uvedl.

Místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO) řekl, že ministra financí v rozpočtu na letošní rok dobíhají tři zásadní věci, a to lži, švindly a nekompetentnost. Musel podle něj například vědět, že 50 miliard Kč do rozpočtu z modernizačního fondu je nesmysl. Musel také vědět, že bude muset vynaložit 15 miliard Kč na valorizaci penzí. Rozpočet byl podle Skopečka ale připravován v mimořádné situaci.

Rozpočtové úspory již v letošním roce chce premiér Petr Fiala (ODS) hledat především v provozu státu.