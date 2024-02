Čtyřicet pět procent Čechů si myslí, že důchodový systém není spravedlivý. To je nejvíc od roku 2010. Vyplývá to z měření Centra pro výzkum veřejného mínění. Naopak spokojených je osmnáct procent lidí. Víc než polovina dotázaných chce, aby odpovědnost za zajištění důchodců nesl stát. Do průzkumu se mezi zářím a prosincem loňského roku zapojilo devět set lidí starších 15 let.