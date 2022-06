Skoro polovina firem v Česku nezveřejňuje včas své účetní závěrky

Více než 40 procent firem v Česku nezveřejňuje včas povinná data. Vyplývá to z údajů ministerstva spravedlnosti. Do sbírky listin obchodního rejstříku je mezi lety 2018 a 2020 včas nezaložilo asi 235 tisíc českých společností, to je více než 40 procent. Podle průzkumů rejstříkových soudů firmy dokumenty nezveřejňují kvůli neznalosti nebo laxnosti. Některé to dělají záměrně, podle účetních závěrek se totiž dá zjistit, jak jednotlivé společnosti vydělávají nebo jaké mají dluhy.