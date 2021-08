Skupina ČEZ chce o těžbě lithia v Krušných horách rozhodnout v roce 2023

Do dvou let se chce skupina ČEZ rozhodnout, jestli bude na Cínovci v Krušných horách těžit lithium. To je zásadní surovinou pro výrobu autobaterií. Plány na těžbu teď procházejí posouzením vlivu na životní prostředí a ČEZ také čeká na výsledky studií proveditelnosti a zpracování lithia. Finální studie proveditelnosti by měla být hotová v květnu příštího roku. Novinářům to ve středu řekl ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš. Těžaři plánují na Cínovci vytěžit během 20 let zhruba 40 milionů tun rudy, která lithium obsahuje. Hodnota získaného výrobku by měla přesahovat 7 miliard dolarů. V přepočtu jde až o 150 miliard korun. Vytěžené lithium by měl ČEZ zpracovávat v továrně na výrobu autobaterií. Ta vznikne zřejmě na místě současných elektráren Prunéřov na Chomutovsku. Podle Beneše se zatím neobjevily žádné překážky, které by v těžbě bránily a projekt se zatím stále jeví jako rentabilní.

Ložisko rudy se nachází na Cínovci na Teplicku v Krušných horách. Dvě třetiny zásob jsou na české straně, třetina na německé straně.