Skupina řešící dopady trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj začala fungovat

Pracovní skupina řešící dopady trampingu v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj začala v pátek oficiálně fungovat. Do půl roku má představit návrh doporučení ohledně využívání i případné likvidace trampských nocovišť. Skupina byla ustavena z podnětu ministra životního prostředí a jejími členy jsou zástupci nejrůznějších subjektů, kterých se tato problematika dotýká - zástupci obcí, vlastníků pozemků, správců lesních majetků, muzeí, vědců, Národního památkového ústavu a státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). „Skupina by měla definovat přístup k problematice návštěvnosti a trampských tábořišť, včetně otázky jejich další likvidace či využívání, to vše za podmínek platné legislativy,“ uvedl Jiří Hušek, vedoucí pracovní skupiny.

Pracovníci CHKO v minulosti zaevidovali přes 120 míst opakovaně či trvale využívaných jako trampské kempy. Byly zařazené do tří kategorií podle závažnosti dopadů na přírodu a 30 nejproblematičtějších bylo odstraněno.

Na řešení situace zatím není jednotný názor, někteří odpůrci trampů chtějí zlikvidovat všechna tábořiště, další část veřejnosti i odborníků poukazuje na to, že trampové jezdili do regionu už desítky let před vznikem chráněné krajinné oblasti v roce 1976.