Skupina UCED plánuje v Chomutově postavit novou paroplynovou elektrárnu

Energetická společnost UCED z investiční skupiny Creditas plánuje v Chomutově postavit novou paroplynovou elektrárnu. Město má zásobovat teplem a elektrickou energií a částečně tak nahradit dosavadní dodávky z uhelné teplárny v Prunéřově. Elektrárna by měla být spuštěna v roce 2027 a do budoucna by podle plánů firmy mohla přejít zcela na vodík. ČTK o tom dnes informovala skupina UCED.

Nový energetický zdroj budou tvořit tři plynové a parní turbíny s plánovaným výkonem téměř 300 MW. Pohánět ho bude zemní plyn s příměsí vodíku. V okolí elektrárny je v plánu také instalace dobíjecích stanic pro elektromobily.

Skupina UCED je jedním z distributorů elektřiny v Česku. Její distribuční soustavy zásobují energií více než 6000 stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti.