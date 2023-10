Slavia po utkání v Římě oznámila, že podá protest proti jednání italské policie

Vedení pražské Slavie na sociálních sítích oznámilo, že podá protest proti počínání italské policie. Na chování policistů a pořadatelů si stěžovali někteří příznivci na sociálních sítích. "Klub podá protest proti počínání italské policie a podcenění situace ze strany UEFA. Zároveň jsme od začátku konfliktu ve spojení s českým zastoupením v Itálii. V Římě zůstává část vedení klubu v čele s ředitelem právního útvaru na případnou pomoc fanouškům. V pátek klub bude jednat na velvyslanectví ČR," uvedl klub v prohlášení.

Slávističtí fanoušci si stěžovali mimo jiné na přehnané kontroly pořadatelů a také na to, že byli dlouho po závěrečném hvizdu drženi na Olympijském stadionu. Na to po utkání, které Pražané prohráli 0:2, upozornil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. "Je v rozporu se všemi racionálními pravidly pro organizaci fotbalových zápasů. To, že drží v sektoru naše fans, mezi kterými jsou rodiny s dětmi, 1,5 hodiny po zápase, je doslova šok," uvedl na sociální síti X šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Nejaktivnější fanouškovská skupina Pražanů Tribuna Sever plánovala při zápase odprezentovat připravenou choreografii s motivem Julia Caesara a heslem "Ave Slavia", což jim úřady zakázaly.