Slavnost v sídle německého prezidenta slibuje rozsáhlý český kulturní program

Zářijová Slavnost občanské společnosti (Bürgerfest) v berlínském sídle spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera bude jednou z největších kulturních akcí týkající se Česka, která se kdy v Německu odehrála. ČTK to řekla Silja Schultheisová, mluvčí Česko-německého fondu budoucnosti, který je speciálním hostem události. Steinmeier letos jako partnerské země pozval na slavnost Českou republiku a Durynsko.

Slavnost, která se v zahradách berlínského prezidentského zámku Bellevue tradičně koná na sklonku léta, se uskuteční od pátku 8. září do soboty 9. září. Pátek Steinmeier vyhradil pro vybrané hosty, kteří dobrovolnickým úsilím mimořádně přispívají k rozvoji občanské společnosti. Sobota je pak otevřena široké veřejnosti. Pro fond jako speciálního hosta je to příležitost, jak oslavit čtvrt století činnosti.

Na slavnosti fond společně s festivalem United Islands of Prague vypraví speciální kulturní vlak, který v sobotu 9. září odveze cestující z Prahy přes Drážďany do německé metropole a zpět. Vagony soupravy budou během jízdy sloužit jako tři pódia - literární, hudební a divadelní. Jízdenky , které jedním směrem stojí 590 Kč, jsou na trase z Prahy do Berlína již vyprodané. Vstupenka , která je zdarma dostupná na prezidentském portálu, je potřebná i pro vstup na slavnost. Za vrcholy programu fond považuje společný koncert renomovaného barokního orchestru Collegium 1704 s Vojtěchem Dykem, vystoupení české elektroswingové kapely MYDY či performance Divadla V.O.S.A.