Slovanská epopej Alfonse Muchy bude umístěna v paláci Savarin v Praze

Slovanská epopej Alfonse Muchy bude umístěna v paláci Savarin blízko Václavského náměstí v Praze. Dohodu dnes podepsali zástupci hlavního města, Nadace Mucha a společnosti Crestyl. Ta pro cyklus 20 pláten vybuduje v Savarinu příslušné prostory. Expozice bude koncipována jako cesta životem Alfonse Muchy, sdělil ČTK mluvčí společnosti Crestyl Ondřej Micka.

Projekt Savarin vzniká na 1,7 hektaru velkém pozemku, po dokončení by měl propojit Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Uprostřed má vzniknout zahrada. Termín dokončení se očekává do tří let od zahájení stavby, dodal Micka. Slovanská epopej, kterou tvoří 20 velkoformátových pláten, je nyní vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Hlavní město ji tam zapůjčilo na pět let. Cyklus maloval Mucha od roku 1910 následujících 18 let.