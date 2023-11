Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes přijede do Prahy. Na Národní třídě uctí výročí Sametové revoluce a na Pražském hradě ji přijme prezident Petr Pavel. V Praze ji zároveň čeká debata se studenty nebo setkání s krajany. Zuzana Čaputová jezdí jako prezidentka do Prahy v předvečer Sametové revoluce každý rok. Letos je to její poslední návštěva ve funkci. Příští rok už totiž nechce mandát obhajovat.