Slovenská prezidentka Čaputová přijela v předvečer 17. listopadu do Prahy

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová s partnerem Jurajem Rizmanem přijela ve čtvrtek do Prahy. Na Pražském hradě je přivítal prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Po oficiálním ceremoniálu, při kterém zazněly státní hymny obou států a oba politici spolu absolvovali přehlídku čestné stráže, se slovenská prezidentka zapsala do pamětní knihy. Po soukromém jednání s prezidentem Petrem Pavlem se oba prezidentské páry zúčastnily i pracovního oběda. "Vždy si máme co říct. Zvlášť v této pohnuté době. Ať už jsou to vnitropolitická, nebo geopolitická témata, je jich opravdu spousta. I včetně připravovaného setkání států V4. Ale úplně platí to, co vždy opakuji a na čem se s panem prezidentem shodneme. Naše vztahy jsou mimořádné, blízké a věřím, že to tak zůstane," řekla Čaputová, která měla v Česku program na celý den. Ve Slovenském institutu v Praze setkání s krajany, položení kytice a zapálení svíčky na Národní třídě a večerní debatu se studenty Univerzity Karlovy.

Čaputová navštívila Česko ve stejný termín i v předchozích dvou letech, setkala se s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem a v předvečer 17. listopadu uctila památku výročí revoluce z roku 1989 na Národní třídě. Pavel, který je v čele státu od letošního března, se s Čaputovou sešel už několikrát. Slovenská prezidentka mu osobně přijela poblahopřát v lednu po jeho vítězství v prezidentských volbách. Vyjádřila radost nad tím, že v Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty. Pavel pak jen několik dní po své březnové inauguraci odjel na Slovensko při své první zahraniční cestě ve funkci prezidenta. S Čaputovou poté například také na jaře společně cestovali na Ukrajinu, kde navštívili místa zasažená ruskou invazí.