Slovensko obviňuje Českou republiku z porušování schengenského kodexu

Slovensko považuje stávající české kontroly na společné hranici za porušení schengenského kodexu, řekl novinářům slovenský ministr vnitra Roman Mikulec.

"Schengenský kodex uvádí, že zavedení kontrol na vnitřních hranicích by mělo být posledním a nikoli prvním řešením a až poté, co jsou vyčerpány všechny ostatní možnosti. My říkáme, že tyto možnosti vyčerpány nebyly,“ uvedl Mikulec ve vesnici Brodské u hranic s Českem. "Česká republika z našeho pohledu porušuje readmisní dohodu tím, že migranty, které zadrží na svém území, vozí autobusy do blízkosti hranic se Slovenskou republikou a bez dodržení dohod a vzájemnosti vykládá tyto migranty a posílá je na území Slovenska. Nejenom že porušují readmisní dohodu, ale i ohrožují životy a zdraví samotných migrantů,“ řekl dnes Mikulec. Dodal, ve zmíněné záležitosti probíhají mezi Slovenskem a Českem jednání expertů a politiků.

"K žádnému porušení schengenského kodexu z naší strany nedochází. Prodloužení kontrol je přesně v mezích mezinárodních pravidel," reagoval ve vyjádření pro ČTK na slovenskou kritiku Vít Rakušan. "Nelegální migraci řešíme v celoevropském měřítku v rámci českého předsednictví EU. Není to boj se Slováky, ale především s převaděči, kteří nelegálně vydělávají na lidském neštěstí," poznamenal český ministr vnitra. "Během kontrol čeští policisté, celníci i vojáci odhalili na šest desítek lidí, kteří takto vydělávají na prchajících," dodal.