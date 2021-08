Slovinsko prodlouží výjimku pro volný přejezd českých turistů do 5. září

Čeští turisté mohou přejíždět přes Slovinsko bez potvrzení bezinfekčnosti až do 5. září, uvedl dnes na svém twitterovém účtu ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek. Výjimka pro Čechy, kterou předtím pro tranzit vyjednalo ministerstvo zahraničních věcí, měla dosud platit do této neděle 29. srpna. "Na cestě k moři tak nebudete potřebovat PCR test," uvedl na twitteru Kulhánek. Čeští turisté přes Slovinsko projíždějí většinou při cestách do oblíbené letní destinace Chorvatska a zpět.