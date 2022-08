Slovnaft Ukrajincům zaplatil tranzitní poplatky, očekává obnovení dodávek ropy

Slovenská rafinerie Slovnaft po souhlasu Ukrajiny a Ruska zaplatila tranzitní poplatky za přepravu ropy jižní větví ropovodu Družba. Očekává proto, že v nejbližších dnech budou dodávky ropy obnoveny. Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík řekl, že dodávky ropy by mohly být obnoveny ještě dnes; jejich přerušení označil za technický problém při platbách za tranzit ropy, vinu podle něj nenese ani Rusko ani Ukrajina. Ukrajina potvrdila, že peníze za tranzit ropy dostala, uvedla ruská společnost Transněfť. Dodávky ropy jižní větví Družby Rusko obnoví odpoledne.

"Chyba se stala v západní Evropě, v nějaké menší centrále banky, která byla použita pro platbu. Bankovní úředníci vyhodnocovali, zda platba tranzitních poplatků je porušením sankcí. Oznámili, že platbu nepustí a vrátili ji zpět do Ruska. Ukrajinská strana logicky zastavila dodávky ropy. Já bych za tím nehledal žádný politický kontext. Došlo k technickému selhání nebo k nesprávnému vyhodnocení," řekl Sulík. "Takovéto řešení je provizorní a bude fungovat do konce srpna, do té doby najdeme dlouhodobější řešení, aby nedocházelo k takovým nesprávným posouzením v nějaké bance," dodal slovenský ministr.