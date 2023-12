Smuteční řeč na Schwarzenbergově pohřbu povede prezident Pavel

Smuteční řeč na pohřbu bývalého ministra zahraničních věcí, poslance a senátora Karla Schwarzenberga povede příští sobotu prezident Petr Pavel. ČTK to dnes sdělili zástupci Schwarzenbergovy kanceláře. Rakev bude zahalena do schwarzenberské vlajky, před oltářem budou vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna. Průvod se na cestě z katedrály svatého Víta zastaví u Schwarzenberské kaple, zazní 34 úderů zvonu Zikmund jako připomínka 34 let svobodné republiky.

Schwarzenberg, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Evropě, zemřel v neděli 12. listopadu ve Vídni ve věku 85 let. Pohřeb bude v katedrále svatého Víta v sobotu 9. prosince v poledne. Vstup do katedrály bude podle organizátorů z kapacitních a bezpečnostních důvodů omezen pouze na pozvané hosty. Na přání zesnulého politika zazní československá hymna.

Před pohřbem bude rakev Karla Schwarzenberga pro veřejnost vystavena v pražském kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem od středy 6. prosince do pátku 8. prosince vždy od 12:00 do 22:00. Čestnou stráž u uzavřené rakve budou držet skauti a členové armády, sdělil dnes ČTK Suverénní řád Maltézských rytířů. Poté budou ostatky převezeny do katedrály svatého Víta na sobotní pohřeb se státními poctami.