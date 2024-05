Sněmovna celý den jednala o korespondenční volbě, k závěru ale nedošla

Ani po celém dalším jednacím dni nedošla Sněmovna ke shodě v tématu o korespondenční volbě. Během dne dokonce koalice na návrh poslance ODS Marka Benda odhlasovala, že obecná debata bude ukončena k 18:00. Nakonec však úprava programu byla po dohodě s opozicí stažena a diskuse bude pokračovat. Omezení obecné rozpravy navrhl Benda z důvodu, že opozice stále dokola opakuje stejné argumenty a činí jednání velmi nedůstojným.

Po takzvané obecné rozpravě bude následovat rozprava podrobná, která se bude zaobírat pozměňovacími návrhy. Opoziční zástupci v dosavadní debatě, která trvala přes 18 hodin nejčastěji opakovali, že navrhovaná podoba korespondenční volby je účelová, nezaručuje dodržení ústavní zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování a že ohrozí důvěru ve volby.

Možnost korespondenční volby ze zahraničí by mohli podle koaliční předlohy využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Hlasovat poštou by pak mohli v prezidentských, evropských a sněmovních volbách. Opoziční strany v předchozích volbách u zahraničních voličů nikdy neuspěly a navrhují odsunutí počátku úpravy až na rok 2026.