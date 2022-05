Sněmovna odsouhlasila prodloužení nouzového stavu do konce června

Poslanci odsouhlasili prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dní. Platit by tak měl až do konce června. Před hlasováním členy vlády kritizovali zástupci hnutí ANO a SPD - vadilo jim, že kabinet žádá o prodloužení o 30 dní. ANO bylo ochotné podpořit nejvíc 14 dní, aby mohlo vládu kontrolovat. SPD bylo proti nouzovému stavu jako takovému. Kabinet argumentuje tím, že další měsíc potřebuje na to, aby parlamentem stihla projít novelizace souboru zákona, zvaného Lex Ukrajina. Ta upravuje právní status uprchlíků, zdravotní péči nebo přístup ke školství.