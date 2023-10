Sněmovna odsouhlasila vládní konsolidační balíček

Vládní koalici se i přes odpor opozice podařilo prosadit v Poslanecké sněmovně konsolidační balíček, který má za účel zlepšit stav státního rozpočtu. Do dvou let by se mělo jednat až o 150 miliard. Balíček zavádí pouze dvě sazby DPH a to 10 a 21 procent. Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. Daň z nemovitostí se zvýší zhruba o 1,8násobek. Změny musí ještě schválit senát a podepsat prezident. Vláda doufá, že většina opatření by mohla začít platit v příštím roce.

Pro schválení hlasovalo 108 poslanců. Celkově se hlasování zúčastnilo 194 poslanců z možných 200. Podle hnutí ANO je balíček zbytečný a společně s hnutím SPD tvrdí, že jde o největší zvýšení daní v novodobé historii, které může rapidně zvýšit inflaci a zastavit ekonomický růst. Debata o schválení balíčku trvala dohromady více než 60 hodin. Jednání provázeli několikahodinové projevy opozičních představitelů.

Na schválení konsolidačního balíčku reagovali opoziční politici velmi zklamaně. Alena Schillerová (ANO) prohlásila, že se jedná o černý pátek pro českou ekonomiku. Nevyloučila, že ANO napadne návrh u Ústavního soudu. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura vyzval prezidenta Pavla, aby zákon vetoval. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se však jedná o jeden z nejdůležitějších kroků, které bylo potřeba učinit v tomto volebním období.