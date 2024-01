Sněmovna omezila počet vystoupení ke korespondenční volbě, opozice protestovala

Sněmovna schválila na návrh vládní koalice omezení počtu vystoupení poslanců v debatě ke spornému uzákonění možnosti poštovního hlasování pro Čechy v cizině nejvýše na dvě. Odpor opozičního hnutí ANO, ale také SPD vyvolalo to, že se budou započítávat i krátké, nejvýše dvouminutové faktické poznámky. Mluví o porušení jednacího řádu. Sněmovna si podle koaličního návrhu odhlasovala možnost jednání i přes noc na středu.

O koaličním návrhu na zavedení korespondenční volby Sněmovna jedná v úvodním kole čtvrtý jednací den. Minulý týden trvala debata zhruba 31,5 hodiny čistého času.

Hnutí ANO chce při pokračování sněmovní debaty o korespondenční volbě přesvědčovat vládní koalici, aby o návrhu s ANO jednala jako dříve o dalších volebních novelách. Cílem by mělo být nalezení kompromisu, řekla před začátkem dnešního zasedání Sněmovny novinářům šéfka klubu ANO Alena Schillerová. Za ideální by považovala, kdyby předkladatelé předlohu ve formě poslaneckého návrhu stáhli. Poté by prošla standardně celým legislativním procesem jako vládní návrh. Druhé opoziční uskupení - SPD pokládá za jedinou možnost zamítnutí návrhu. Vzhledem k převaze vládních poslanců ve Sněmovně alespoň navrhne, aby byla platnost novely posunuta až na povolební rok 2026.