Sněmovna opět nedokončila úvodní debatu o uzákonění sňatků homosexuálů

Sněmovna dnes podobně jako ve středu a čtvrtek nedokončila úvodní debatu o uzákonění sňatků homosexuálů. K novele se vrátí nejdříve přespříští týden. Poslankyně STAN Lucie Potůčková poukazovala na to, že manželství pro stejnopohlavní páry je zakotveno i v katolických zemích. V ateistickém Česku podle průzkumů podpora stále roste, ale "nedokážeme se rozhodnout". Potůčková se pak obracela na zákonodárce ODS, aby předlohu podpořili. Poslanec občanských demokratů Vít Vomáčka ji v reakci vyzval, aby nepoučovala koaliční partnery, jak mají hlasovat. Patrik Nacher (ANO) se vymezil proti tomu, aby odpůrci manželství osob stejného pohlaví byli nálepkování a diskvalifikování.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.