Sněmovna podpořila novelu k urychlení výstavby úložiště jaderného odpadu

Stavba úložiště jaderného odpadu by se mohla urychlit. Sněmovnou v prvním čtení prošel potřebný vládní návrh zákona. Norma upravuje práva a lhůty dotčených obcí v jednotlivých řízeních a stanovuje, že o finální lokalitě pro úložiště bude společně rozhodovat vláda i Parlament. Kabinet by měl taky zřídit pracovní skupinu pro komunikaci s obcemi. Ta je podle poslance ANO Richarda Brabce dlouhodobě špatná, a obce se proto úložišti brání. Správa úložišť radioaktivních odpadů chce kvůli úložišti prověřovat čtyři území, a to Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.