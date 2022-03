Sněmovna rozhoduje o žádosti vlády na prodloužení nouzového stavu do konce května

Poslanci dnes projednávají prodloužení nouzového stavu kvůli uprchlické krizi. Vláda sněmovnu žádá, aby nouzový stav platil do konce května. Jinak by podle ní přestalo fungovat například zajišťování nouzového ubytování pro uprchlíky před ruskou invazí. Prodloužení odmítá podpořit opoziční hnutí SPD, proti návrhu je i hnutí ANO. To by podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové souhlasilo jen s dalšími třiceti dny. Současný stav nouze kabinet vyhlásil na 30 dnů 4. března - skončí tak 2. dubna.