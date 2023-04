Sněmovna schválila ochranu oznamovatelů protiprávního jednání

Oznamovatelé protiprávního jednání zřejmě budou chráněni před případnou odvetou zejména zaměstnavatelů. Návrh zákona vycházející z evropské směrnice dnes schválila Sněmovna. Vládní předlohu vztáhla i na závažné přestupky, nebude se tedy týkat jen trestných činů. Naopak poslanecké návrhy, podle nichž by se ochrana týkala také anonymních oznamovatelů, dolní komora odmítla. Návrh zákona nyní zamíří k posouzení senátorům.

O rozsah předlohy, zejména o ochranu anonymů, vedli poslanci spor bez ohledu na stranickou příslušnost. "Tato zbraň proti korupci nebude fungovat, pokud bude stát trvat na odhalení identity všech oznamovatelů," prohlásil Pirát Jakub Michálek. Většina oznámení, která vedou k odhalení korupce, jsou podle něho anonymní. Podle Ivety Štefanové by zahrnutím anonymů hrozilo riziko "nadužívání nebo až zneužívání" zákona.

Ochrana se podle vládní předlohy nebude týkat jen samotného oznamovatele, ale také osob blízkých a lidí, kteří se podíleli na přípravě oznámení. Zákon by měl ochránit zejména oznamovatele například před propuštěním, snížením mzdy, uložením kárného opatření, přeložením na jiné místo, změnou rozvržení pracovní doby a před zásahy do práva na ochranu osobnosti. Za odvetná opatření by hrozila až milionová pokuta. Naopak za vědomě nepravdivé oznámení by mohl dostat jeho strůjce postih až 50.000 korun.