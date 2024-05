Sněmovna schválila po téměř 7 hodinách program schůze ke korespondenční volbě

Sněmovna schválila ve čtvrtek odpoledne zhruba 6,5 hodiny od začátku jednání program mimořádné schůze svolané z podnětu vládního tábora k dalšímu kolu debaty o zavedení možnosti korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí. Poslanci opozičních ANO a SPD konání schůze nepodpořili, hlasovali proti. Do řádné diskuse o sporné volební novele se po schválení programu schůze hlásilo 23 poslanců. Úvod jednání dolní komory před hlasováním o programu ovládli předsedové dvojice opozičních hnutí Andrej Babiš (ANO) a Tomio Okamura (SPD). Jejich vystoupení z titulu přednostního práva vyplnila dohromady přibližně 5,5 hodiny. Babiš mimo jiné prohlásil, že koaliční vláda Petra Fialy (ODS) nesplnila žádný z předvolebních koaličních slibů, obírá starobní důchodce, nezabránila vysoké inflaci a propaguje kroky, které prosadil předchozí kabinet pod vedením předsedy ANO. Okamura využil vystoupení zejména ke kritice unijního migračního paktu a vlády, kterou vinil v souvislosti s ním z vlastizrady. "Migrační pakt je katastrofa pro Českou republiku a další podraz Fialovy vlády na naše občany," řekl.

V druhém čtení volební novely mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy. Sněmovna na návrh vládního tábora hned v úvodu mimořádné schůze rozhodla, že bude moci jednat i přes noc.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle koaliční předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Opoziční hnutí ANO a SPD tvrdí, že hlasování poštou může být v rozporu s principy tajné, svobodné a osobní volby.