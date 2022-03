Sněmovna schválila předlohy, jež mají usnadnit pobyt uprchlíků z Ukrajiny

Sněmovna dnes ve zrychleném jednání schválila podmínky udělování pobytu uprchlíkům z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Trojice vládních předloh se týká také přístupu běženců ke zdravotním službám, vstupu na pracovní trh, sociálního zabezpečení a vzdělávání.

Předloha o dočasném zavedení mimořádné ochrany zjednoduší uprchlíkům získání pobytového oprávnění. Zajistí jim zdravotní péči vstupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání.

Další z návrhů zavádí pětitisícovou humanitární dávku, kterou by uprchlíci z Ukrajiny dostali automaticky. O další peněžitou pomoc 5000 korun měsíčně by už museli žádat, stát by ji vyplácel až pět měsíců. Děti běženců by mohly navštěvovat dětské skupiny a uprchlíci s postižením či ve vyšším věku by pak mohli zdarma využívat sociální služby. Běženci, kteří už získali vízum za účelem strpění, by mohli v Česku pracovat bez pracovního povolení.

Podle dnešních dat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) z Ukrajiny uprchlo dohromady přes 2,5 milionu lidí.